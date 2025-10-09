Uwe Pörksen prägte mit seinen sprachkritischen Werken wie «Plastikwörter» die Debatte über Sprache in Politik und Wissenschaft. Nun ist der renommierte Forscher im Alter von 90 Jahren gestorben.

dpa 09.10.2025 - 16:05 Uhr

Freiburg - Der bekannte Sprachkritiker Uwe Pörksen ist tot. Das sagte sein Sohn, der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der Deutschen Presse-Agentur. Demnach starb sein Vater in der Nacht zum Donnerstag. Pörksen galt als einer der einflussreichsten deutschen Sprachforscher, er wurde 90 Jahre alt.