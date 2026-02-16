Zwischen Hamburg und Berlin sollten ab dem 1. Mai wieder die Züge rollen. Doch die umfassende Sanierung der Strecke verzögert sich. Der kalte Winter lässt die Arbeiten nicht vorankommen.
16.02.2026 - 18:40 Uhr
Berlin - Infolge des kalten Winters dauert die umfassende Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin deutlich länger als geplant. "Wir müssen nach den letzten Tagen sagen, dass wir im Moment davon ausgehen, dass es nicht mehr möglich sein wird, zum 30. April in den Betrieb zu gehen", sagte der Vorstand für Infrastrukturplanung und -projekte bei der zuständigen Bahn-Tochter DB InfraGo, Gerd-Dietrich Bolte.