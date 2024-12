Weniger Geld für Millionen Hinterbliebene Fast jede zweite Witwenrente in Deutschland wird gekürzt

In Deutschland werden rund 5,2 Millionen gesetzliche Hinterbliebenenrenten an Witwer und Witwen ausgezahlt. Doch fast die Hälfte von ihnen hat letztes Jahr weniger Geld bekommen. Wir erklären, warum das so ist und wer überhaupt Witwenrente erhält.