WLAN in Leonberger Schulen

Die SPD-Fraktion im Leonberger Gemeinderat möchte getrennte Gastnetze in den Leonberger Schulen einrichten. Was das mit Cyberangriffen zu tun hat und was IT-Spezialisten dazu sagen.

Chiara Sterk 10.12.2024 - 12:21 Uhr

In den Leonberger Schulen können sich abgesehen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern keine Referendarinnen oder Schulsozialarbeiter mit dem WLAN verbinden - weil es an einem getrennten Gästenetz fehlt, das aus Gründen der Cybersicherheit dafür benötigt würde. Dass das wichtig wäre, begründete die SPD im Sozial- und Kultusausschuss des Leonberger Gemeinderats. Aber warum ist das notwendig – und was sagen IT-Spezialisten dazu?