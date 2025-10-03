 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Aus schwarzer Druckfarbe sprießt nackte Gewalt

WLB Esslingen Aus schwarzer Druckfarbe sprießt nackte Gewalt

WLB Esslingen: Aus schwarzer Druckfarbe sprießt nackte Gewalt
1
Mit gezückten Waffen greift die Öffentlichkeit Katharina Blum (Mitte, Elif Veyisoglu) an. Foto: Björn Klein

Zeitlos und mit starkem Körpertheater setzt Eva Lemaire Heinrich Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ an der Esslinger Landesbühne in Szene.

Die Macht der Medien und der Polizei zerstört die unbescholtene Hauswirtschafterin Katharina Blum. Bei einer Feier verliebt sie sich in den mutmaßlichen Mörder Ludwig Götten. Damit beginnt eine Hexenjagd. Für die Regisseurin Eva Lemaire ist das Thema aktueller denn je. Im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne setzt sie Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, geschrieben im Jahr 1974, als zeitlosen Totentanz in Szene.

 

Auf diese Aktualität verweist der Untertitel der dichten Bühnenfassung des Dramatikers John von Düffel: „Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann.“ In einem blutroten Kleid sehnt sich die unverheiratete Katharina nach Liebe. Elif Veyisoglu legt ihre Figur zunächst als stille Beobachterin an, die ihr Leben im Griff hat. Ruhig sitzt sie im Raum. Als sie ins Fadenkreuz der Polizei gerät, entfesseln sich ihre Wut und Leidenschaft. Im hellblau gekachelten Verhörraum der Polizei liefert sie sich mit dem Hauptkommissar verbale Duelle, die faszinieren. Gnadenlos spielt Oliver Moumouris die Macht des Polizisten aus, dem es vor allem um seine Karriere geht.

Starke Darsteller und Szenen, die ins Herz treffen

Nora Johanna Gromer hat die Bühne mit schwarzen Stellwänden ausgestattet, die an Gefängnismauern erinnern. Da zittert und kauert Katharina, deren Angst Elif Veyisoglu mit jeder Geste, jedem verhohlenen Blick spüren lässt. Zugleich kämpft die junge Frau, die sich ohne Ehemann ihre Position in der Gesellschaft erobert hat, um ihre Ehre. Die stiehlt ihr der gnadenlose Reporter Werner Tötges. Reyniel Ostermann denkt das Klischee vom skrupellosen Reporter weiter. Er ist ein Verführer, der Menschen ihre Geschichten spielerisch entlockt. Dass er am Ende schreibt, was er will, ist damals wie heute traurige Realität der Boulevardpresse. Eva Lemaire und ihr Regieteam interessieren die Folgen, die das für die Gesellschaft hat. Ins Herz treffen Szenen jenseits der Sprache. Als Ostermann in der Rolle des Journalisten die nackte Katharina mit schwarzer Druckfarbe übergießt, bleibt nur Schmerz.

Unsere Empfehlung für Sie

„Die Ermittlung“ im Landtag: Auschwitz ist nicht vergangen

„Die Ermittlung“ im Landtag Auschwitz ist nicht vergangen

Das Stuttgarter Schauspiel zieht in den Landtag und zeigt unter der Regie des Intendanten Burkhard C. Kosminski „Die Ermittlung“ von Peter Weiss.

Bei den Kostümen zitiert Nora Johanna Gromer bewusst die Mode der 1970er-Jahre. Zugleich setzt sie auf Sinnlichkeit. Katharinas rotes Kleid zeugt von ihrer Sehnsucht nach Liebe, die in der Gesellschaft keinen Platz hat. Wenig tiefenscharfe Karikaturen bleiben Hubert und Trude Blorna. Als Katharinas Arbeitgeber machen Florian Stamm und Lily Frank eine wankelmütige Figur. Der Anwalt und die Architektin wollen gute Menschen sein. Aber sie schrecken nicht davor zurück, die schöne Katharina ihren Geschäftspartnern als Gespielin anzubieten.

Widersprüche der Gesellschaft treten zu Tage

Im Roman entlarvt der Nobelpreisträger Böll die Doppelmoral der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Das klingt auch in John von Düffels Bühnenfassung immer wieder dogmatisch und schulmeistern. Mit ihren radikalen Theaterbildern bricht Eva Lemaire diese Starrheit auf. Im Polizeiverhör rüttelt und schüttelt Oliver Moumouris Bölls Sprache so wild, dass die Widersprüche zu Tage treten. Der hochgewachsene Schauspieler windet sich, wenn er Katharina nach ihren sexuellen Vorlieben befragt. Wenig später krümmt er sich selbst auf dem Boden. Dieses Porträt des Mannes, der seine Gier nur mühsam im Zaum hält, ist stark.

Unsere Empfehlung für Sie

Oper Stuttgart: Tiefe Wunden und ein breites Grinsen: Skandaloper „Sancta“ wieder in Stuttgart

Oper Stuttgart Tiefe Wunden und ein breites Grinsen: Skandaloper „Sancta“ wieder in Stuttgart

Florentina Holzingers Opern-Performance „Sancta“ kommt zurück in die Staatsoper Stuttgart. Wie blickt die Dirigentin Marit Strindlund auf das umstrittene Stück?

Eva Lemaires wilde, ungestüme Regiekunst haucht Bölls bisweilen bleischwerem Text neues Leben ein. Statt verletzender Worte von Medien, Polizei oder Staatsanwaltschaft lässt sie die Körper sprechen. Und nicht nur das. Die Akteure zücken ihre Waffen und richten sie gnadenlos auf Katharina, von deren Leben am Ende nichts als Scherben übrig bleiben. Augenblicke später verschlingen sie die Schlagzeilen, die Katharina zur Mörderin stempeln, ohne dass es dafür ausreichende Beweise gäbe.

Nostalgische Bilder der Wirtschaftswunderjahre rockt die niederländische Regisseurin mit zeitgenössischen Hits. Dass der dynamische Abend mit „Revolution“ aus der Feder von John Lennon endet, ist ein unerwarteter Schlusspunkt. Denn Katharinas Gegenwehr endet nicht mit dem großen Aufbruch, sondern mit einer Anklage wegen Mordes. Dennoch: die Frage, ob Katharina Blum in Notwehr gehandelt hat, steht im Raum.

Weitere Termine: 10., 18. und 25. Oktober, 4. und 13. November im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne, Strohstraße 1.

Weitere Themen

WLB Esslingen: Aus schwarzer Druckfarbe sprießt nackte Gewalt

WLB Esslingen Aus schwarzer Druckfarbe sprießt nackte Gewalt

Zeitlos und mit starkem Körpertheater setzt Eva Lemaire Heinrich Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ an der Esslinger Landesbühne in Szene.
Von Elisabeth Maier
Staatsgalerie Stuttgart: NS-Raubkunst: Wie eine Forscherin verschollene Spuren aufdeckt

Staatsgalerie Stuttgart NS-Raubkunst: Wie eine Forscherin verschollene Spuren aufdeckt

Zuletzt gab die Staatsgalerie 2024 NS-Raubkunst an die Erben zurück. Drei Fälle zeigen, wie schwierig es ist, die Verbrechen aufzuarbeiten. Eine Spurensuche.
Von Frederik Herrmann
Altes Schauspielhaus Stuttgart: Mit uns exklusiv näher dran an Schauspielstar Helmut Zierl

Altes Schauspielhaus Stuttgart Mit uns exklusiv näher dran an Schauspielstar Helmut Zierl

Mit uns sind Sie näher dran an Fernseh- und Theaterstar Helmut Zierl: Am 7. Oktober ist Zierl im Alten Schauspielhaus Gast unserer Reihe „Ortstermin“. Sie können dabei sein.
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert im Goldmarks: Schöner als bei Madonna: So war’s bei Zoot Woman in Stuttgart

Konzert im Goldmarks Schöner als bei Madonna: So war’s bei Zoot Woman in Stuttgart

Wenn sich Kylie Minogue und die Pet Shop Boys in einem Stuttgarter Club treffen: Die Band Zoot Woman ist im Goldmarks aufgetreten – wie fast immer ohne Starproduzent Stuart Price.
Von Gunther Reinhardt
Die Toten Hosen auf Tour 2026: Vorbands in Stuttgart

„Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour 2026 Das sind die Vorbands der Toten Hosen in Stuttgart

Die Vorbands für das Konzert der Toten Hosen im Juni 2026 auf dem Cannstatter Wasen stehen fast. Diese Acts sind dabei!
Von Lukas Böhl
Neu im Kino „The Smashing Machine”: Dwayne Johnson spielt Mixed-Martial-Arts Kämpfer Mark Kerr

Neu im Kino „The Smashing Machine” Dwayne Johnson spielt Mixed-Martial-Arts Kämpfer Mark Kerr

Dwayne Johnson spielt in „The Smashing Machine” den MMA-Star Mark Kerr in den späten 90ern, als in dem Sport so ziemlich alles erlaubt war. Ein Blick hinter die Fassade.
Von Martin Schwickert
„Die Ermittlung“ im Landtag: Auschwitz ist nicht vergangen

„Die Ermittlung“ im Landtag Auschwitz ist nicht vergangen

Das Stuttgarter Schauspiel zieht in den Landtag und zeigt unter der Regie des Intendanten Burkhard C. Kosminski „Die Ermittlung“ von Peter Weiss.
Von Roland Müller
Einheitsdenkmal made in Stuttgart: Ein schwäbischer Zankapfel in Berlin

Einheitsdenkmal made in Stuttgart Ein schwäbischer Zankapfel in Berlin

Seit Jahren steht das von der Stuttgarter Agentur Milla & Partner geplante Einheitsdenkmal in Berlin auf der Kippe. Ein Dokumentarfilm rollt die komplexe Historie auf.
Von Kathrin Horster
Gespräche bei Kulturereignissen: Bitte schweigen nach dem Theaterstück!

Gespräche bei Kulturereignissen Bitte schweigen nach dem Theaterstück!

Darf man gleich nach dem Kino- oder Theaterbesuch darüber sprechen, „wie es war“? Bei Kulturereignissen teilen Zuschauende gerne unmittelbar anderen ihre Meinung mit. Muss das sein?
Von Eva-Maria Manz
Neue Folge „Schwarzwaldkrimi“: Mysteriöser Tod und alte Feindschaften – das erwartet Zuschauer in „Vogelfrei“

Neue Folge „Schwarzwaldkrimi“ Mysteriöser Tod und alte Feindschaften – das erwartet Zuschauer in „Vogelfrei“

Was verbindet alte Familiengeheimnisse, Ausgrenzung und Todesfälle im Schwarzwald? Die ZDF-Reihe geht auch aktuellen Themen nach.
Weitere Artikel zu Theater Premiere
 