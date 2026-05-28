48 Mannschaften treten in diesem Sommer in in den USA, Kanada und Mexiko an, um den neuen Fußball-Weltmeister zu ermitteln. Hier gibt es einen Überblick zu den acht Gruppen.

Henning Jochum 28.05.2026 - 10:00 Uhr

Vom 11. Juni bis 19. Juli findet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Zum ersten Mal werden 48 Mannschaften an dem Turnier teilnehmen. Darunter sind auch vier Nationen, die ihre Premiere bei einer WM feiern: Jordanien, Kap Verde, Usbekistan und Curacao. Titelverteidiger ist Argentinien, die sich vor vier Jahren in Katar im Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen durchgesetzt hatten.