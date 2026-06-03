In diesem Jahr beginnen viele WM-Spiele für unsere Zeitzone ziemlich spät. Wie spät ist zu spät für den Job am nächsten Morgen? Und darf am Arbeitsplatz der Livestream laufen?
03.06.2026 - 08:29 Uhr
Anstoß spät am Abend? Glück für Fußball-Fans, die spät nach Hause kommen und sich dann die Deutschlandspiele anschauen möchten. Denn die drei Gruppenspiele werden alle erst spät angepfiffen. Doch bei manchen fängt die Schicht da gerade erst an. Verpasst man das Spiel dann definitiv, oder darf es am Arbeitsplatz mitverfolgt werden?