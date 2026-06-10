Bei der WM führt die FIFA mehrere Regeländerungen rund um Trinkpausen, Platzverweise und Neuerungen rund um den Videobeweis ein. Ein Überblick über die Änderungen.
10.06.2026 - 15:08 Uhr
Bei der Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA treten zahlreiche Regeländerungen in Kraft. Neben strengeren Strafen für Spieler sollen verschiedene Neuerungen den Spielfluss verbessern. Eine Entscheidung des Weltverbands FIFA dürfte allerdings auch dazu führen, dass die Partien künftig länger dauern. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.