Ein Spiel Sperre, zwei auf Bewährung – Ronaldo wohl doch zum WM-Start dabei

Cristiano Ronaldo erhält nach seiner Roten Karte im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland eine ungewöhnliche Sperre. Das hat Auswirkungen auf die WM 2026.

red/dpa 25.11.2025 - 19:51 Uhr

Cristiano Ronaldo kann bei der Weltmeisterschaft 2026 wohl doch schon im ersten Spiel für Portugal auflaufen. Die Sperre des Superstars nach seiner Roten Karte im Qualifikationsspiel gegen Irland gilt - anders als von vielen erwartet - nur für ein Spiel fix. Zwei weitere Partien sind vom Weltverband FIFA zur Bewährung ausgesetzt. Die feste Sperre für ein Spiel hat der 40-Jährige bereits beim 9:1 seines Nationalteams gegen Armenien abgesessen.