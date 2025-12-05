Bundestrainer Nagelsmann fordert nach dem FIFA-Friedenspreis an Trump mehr als Applaus: Was erwartet der Bundestrainer konkret vom US-Präsidenten?
05.12.2025 - 23:11 Uhr
DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die Vergabe des FIFA-Friedenspreises an Donald Trump verteidigt. Julian Nagelsmann erwartet vom US-Präsidenten allerdings nun einen besonderen Einsatz für die Stabilität in der Welt. „Für mich ist wichtig, dass mit so einem Preis verbunden ist, dass man sich für die Zukunft für den Frieden auf der Welt einsetzt. Er ist der einflussreichste Mann der Welt“, sagte der Bundestrainer nach der WM-Gruppenauslosung in Washington.