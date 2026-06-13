Grausiger Fund am Rande des WM-Starts: In der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft in Tijuana hat die mexikanische Polizei eine Leiche gefunden.

In der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft in Tijuana hat die mexikanische Polizei eine Leiche gefunden. Polizisten entdeckten die verweste Leiche am Freitag im Kofferraum eines SUV mit kalifornischem Kennzeichen, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Caliente-Stadion in der nordmexikanischen Stadt abgestellt war. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, untersuchten Ermittler in weißen Schutzanzügen die Leiche, bevor sie entfernt wurde.

Polizeistreife entdeckt Leiche in Kofferraum Die Staatsanwaltschaft in Tijuana teilte mit, die Leiche sei von einer Polizeistreife entdeckt worden. „Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack eingewickelte Person mit Anzeichen von Gewalteinwirkung“, sagte ein Sprecher. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass das Auto schon am Mittwoch auf dem Parkplatz abgestellt wurde.

Tijuana liegt unmittelbar südlich der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien liegt. Die iranische Mannschaft hatte ihr WM-Quartier wegen des Krieges mit den USA wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft aus Arizona in die mexikanische Grenzstadt verlegt.

Mehr als 1200 Morde im vergangenen Jahr in Tijuana

Tijuana gilt als gefährlich. Im vergangenen Jahr wurden dort laut offizieller Statistik mehr als 1200 Morde verzeichnet. Die iranische Mannschaft unterliegt strengen Sicherheitsvorkehrungen und wird auf dem Weg vom Hotel zum Stadion immer von bewaffneten Soldaten begleitet. Am Freitag verließ sie das Stadion kurz nach dem Leichenfund.