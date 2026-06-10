Dass der somalische Schiedsrichter Omar Artan nicht in die USA einreisen darf, sorgt vor WM-Start für großen Wirbel. Nun äußert sich FIFA-Präsident Gianni Infantino zu dem Fall.
10.06.2026 - 22:49 Uhr
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat im Fall des von den USA abgewiesenen Schiedsrichters um Verständnis für die Position des Fußball-Weltverbands geworben. „Wir versuchen immer, Lösungen zu finden“, sagte der 56-Jährige in Mexiko-Stadt. „Aber wir müssen respektieren, dass wir nicht die Könige der Welt sind, die über Regierungen und die Polizei bestimmen. Wir sind eine Sportorganisation.“