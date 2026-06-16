Eigentlich sollen die Trinkpausen bei der WM für Abkühlung sorgen. Stattdessen erhitzen sie viele Gemüter. Was spricht dafür, was dagegen?
16.06.2026 - 11:31 Uhr
Die Trinkpause kam Julian Nagelsmann im Spiel gegen Curaçao gerade recht. Nach dem überraschenden Ausgleich des Außenseiters nutzte der Fußball-Bundestrainer die Unterbrechung, um sein Team neu zu ordnen. Mit Erfolg, denn bis zur Pause hatte die DFB-Elf auf 3:1 gestellt. „Da war die Trinkpause tatsächlich gut, um einfach Dinge auf der Tafel zu zeigen“, berichtete der DFB-Coach anschließend.