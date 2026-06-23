WM 2026 regional: Zwei Warmbronner freuen sich auf ihr WM-Duell

Normalerweise sind sich Gordon Römer und Petrus Glöditzsch fußballerisch einig. Beim Kreis-A-Ligisten Spvgg Warmbronn sorgt Stürmer Glöditzsch für Tore, Co-Trainer Römer hilft gelegentlich im Tor aus.

Am Donnerstag setzt diese Regel jedoch aus, beim WM-Duell zwischen Schottland und Brasilien (0 Uhr) stehen die zwei Warmbronner auf entgegengesetzten Seiten. Römers Mutter stammt aus der schottischen Hauptstadt Edinburgh, die Mutter von Glöditzsch aus der Nähe der brasilianischen Stadt Salvador. Für viele Kinder aus armen Regionen in Brasilien ist der Fußball das Wichtigste. Glöditzsch erzählt von Besuchen in Brasilien: „Wir haben auf dem Schotterplatz gespielt, mit Zuckerrohren als Torpfosten. Ich war der Einzige mit Schuhen, alle anderen haben barfuß gespielt.“ 2002 geboren erlebte er die damalige Blütezeit der „Seleção“, brasilianisch für Auswahl, um die Weltfußballer Ronaldo und Ronaldinho kaum aktiv. Wohl aber die Heim-WM 2014, das 7:1-Debakel gegen die deutsche Nationalmannschaft verpasste er allerdings. „Zum Glück“, lacht er.

WM 2026: Schottische Nationalmannschaft auf dem Höhepunkt

Gordon Römer hingegen erlebt aktuell die wohl beste schottische Nationalmannschaft aller Zeiten. Nach 28 Jahren sind die Schotten wieder bei einer Weltmeisterschaft vertreten, 2021 und 2024 nahmen sie an der Europameisterschaft teil und sind 2028 Mitausrichter des Turniers. „Die Qualität in der Nationalmannschaft ist enorm gestiegen“, meint Römer und verweist auf viele Leistungsträger, die in internationalen Top-Ligen aktiv sind. Er erinnert sich an die Europameisterschaft 2024 in Deutschland, das letzte Spiel der Schotten fand in Stuttgart statt und Römer erzählt: „Das war die beste Party, die ich je in Stuttgart erlebt habe. 30.000 Fans in der Stadt, das war surreal.“

Fans aus Schottland: „Tartan Army“ findet großen Anklang in den USA

Die schottischen Anhänger sorgen wie vor zwei Jahren auch bei der aktuellen WM für Begeisterung. In Boston vernichtete die „Tartan Army“ die örtlichen Biervorräte und stellte beim Singen der Nationalhymne im Auftaktspiel gegen Haiti einen neuen Lautstärke-Rekord auf, als „Flower of Scotland“ mit 125 Dezibel durch das Stadion dröhnte. Die Einwohner wollen die Fans kaum mehr gehen lassen. Sogar Glöditzsch gesteht, dass die Schotten besser feiern als seine Brasilianer. Die Feierlaune hängt auch mit dem schottischen Patriotismus zusammen, Römer sagt: „Jeder Schotte liebt seine Heimat.“ Entsprechend leidenschaftlich feiern die Fans ihre Mannschaft, die sich noch nie für die KO-Phase eines großen Turniers qualifizieren konnte. Man sei froh, dabei zu sein, meint Römer.

Brasilien will es wissen – mit Startrainer Ancelotti und Vinicius Junior

Dabei sein reicht für den Rekordweltmeister Brasilien keinesfalls. Nach vier Viertelfinals und einem Halbfinale seit dem letzten Titel 2002 soll unter Trainer Carlo Ancelotti wieder der große Wurf gelingen. Der Druck ist groß, doch Petrus Glöditzsch glaubt, das Team könne damit umgehen. Mit Vinicius Junior in der Offensive oder Marquinhos und Gabriel in der Defensive haben die Brasilianer mehrere Weltklasse-Spieler im Kader, zudem steht Neymar vor dem Comeback. Den brasilianischen Angriff zu verteidigen wird der Schlüssel, findet Römer.

Streitbarer Starspieler: Brasiliens Vinicius Junior Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Nach dem ersten Spieltag waren die Schotten Tabellenführer, nun unterlagen sie den Marokkanern, während sich Brasilien mit 3:0 gegen Haiti warmschoss. Hätten die beiden Teams schon am zweiten Spieltag aufeinandergetroffen, hätte es ein schwierigeres Spiel werden können, meint Glöditzsch, doch nach dem Erfolg über Haiti rechnet er mit viel Selbstvertrauen. Römer meint, es komme auch auf den Schiedsrichter an. Der Warmbronner zieht eine Parallele zum eigenen Alltag: „Wie im Kreisliga-Fußball, wenn der andere besser ist als du, trittst du ihm auf die Schlappen, bis er keinen Bock mehr hat.“ Die schottische Linie bezeichnet es scherzend als „Kein Blut, kein Foul“. Gegen diese Linie müssen sich die Brasilianer zur Wehr setzen, fordert Glöditzsch, mit Casemiro und Bruno Guimarães verfügt das eigene Mittelfeld über die nötige Härte. Als Schwachstelle in dieser Hinsicht sieht Gordon Römer Superstar Vinicius Junior, den man auf diese Weise reizen könne. „Wenn die Schotten es schlau machen“, sagt Glöditzsch, „können sie sich etwas erhoffen.“

Wird derzeit viel von den Fans besungen: Schottlands „Super“ John McGinn Foto: Getty Images via AFP

Glöditzsch hat ein gutes Gefühl, auch Römer ist „vorsichtig optimistisch“. Ein Ausscheiden wäre verkraftbar, ein anderes Szenario wäre für alle Schotten weit tragischer: „Wenn England Weltmeister wird.“