WM 2026 regional Zwei Warmbronner freuen sich auf ihr WM-Duell
Co-Trainer Gordon Römer und Stürmer Petrus Glöditzsch von der Spvgg Warmbronn sprechen vor dem Duell ihrer Heimatländer über die WM-Situation für Schottland und Brasilien.
Co-Trainer Gordon Römer und Stürmer Petrus Glöditzsch von der Spvgg Warmbronn sprechen vor dem Duell ihrer Heimatländer über die WM-Situation für Schottland und Brasilien.
Normalerweise sind sich Gordon Römer und Petrus Glöditzsch fußballerisch einig. Beim Kreis-A-Ligisten Spvgg Warmbronn sorgt Stürmer Glöditzsch für Tore, Co-Trainer Römer hilft gelegentlich im Tor aus.