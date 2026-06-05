Die Kolumbianerin wird bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft erstmals den offiziellen WM-Song öffentlich präsentieren. Wer noch auftritt.
05.06.2026 - 08:55 Uhr
Der kolumbianische Popstar Shakira wird bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft erstmals den offiziellen WM-Song öffentlich präsentieren. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, feiert der Song „Dai Dai“, den Shakira gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy performt, vor dem Auftaktmatch am 11. Juni zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt Premiere.