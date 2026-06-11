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WM 2026 Tuchel und Englands Stars: Die große Titelsehnsucht

WM 2026: Tuchel und Englands Stars: Die große Titelsehnsucht
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Thomas Tuchel und das englische Nationalteam zählen bei der WM zu den Mitfavoriten. Foto: IMAGO/Paul Marriott

Bei der Fußball-WM treten 48 Mannschaften an. Darunter sind Favoriten und Exoten, die in verschiedenen Gruppen direkt aufeinandertreffen. Dieses Mal: England und Panama.

Sport: David Scheu (dsc)

Wer sich aus der Ferne die Ergebnisse der englischen Nationalelf auf ihrem Weg zur WM ansieht, müsste eigentlich von einer Welle der Euphorie ausgehen. Acht Spiele, acht Siege, kein Gegentor – noch nie ist eine europäische Mannschaft derart makellos durch eine Qualifikation marschiert, die mindestens sechs Partien umfasste. Und auch wenn die Gegner nicht ausnahmslos im obersten Regal angesiedelt waren (Serbien, Albanien, Lettland, Andorra), gelang den Three Lions doch etwas Nicht-Alltägliches.

 

Alles gut also im Mutterland des Fußballs? Mitnichten. Die Ansprüche sind hoch – und die mitunter glanzlosen Siege stehen für viele in Widerspruch zum immensen Offensivpotenzial, über das die Engländer verfügen. Harry Kane (FC Bayern), Jude Bellingham (Real Madrid), Bukayo Saka (FC Arsenal) und Anthony Gordon (Neuzugang des FC Barcelona von Newcastle United) sind nur die bekanntesten Namen – andere schafften es gar nicht erst ins Aufgebot. Ein prominentes Beispiel: Cole Palmer vom FC Chelsea, seines Zeichens immerhin Torschütze im Finale der Europameisterschaft 2024 gegen Spanien (1:2).

„Tuchel hat Englands Seele beraubt“

Dass nun einem Nicht-Engländer auf der Trainerbank diese goldene englische Generation anvertraut wurde, stieß auf der Insel nicht überall auf Begeisterung. Trotz seiner Meriten und des Champions-League-Sieges mit dem FC Chelsea im Jahr 2021 wurde Thomas Tuchel nicht nur mit offenen Armen empfangen, der Kredit ist überschaubar. „Tuchel hat Englands Seele geraubt“, schrieb etwa „The Telegraph“ nach der 0:1-Testspiel-Niederlage im März gegen Japan.

Die Diskussionen rund um das Spannungsfeld zwischen Ergebnisorientierung auf der einen Seite und dem vollen Ausschöpfen des vorhandenen Talents auf der anderen sind dabei nicht neu, sie begleiteten die Three Lions auch schon unter Tuchels Vorgänger Gareth Southgate. Jetzt soll es endgültig klappen mit dem großen Wurf, exakt 50 Jahre nach dem bislang einzigen WM-Titel 1966 im eigenen Land. Selten waren die Möglichkeiten so groß, selten aber auch die Ansprüche.

Harry Kane soll für die englischen Tore sorgen. Foto: IMAGO/Icon Sportswire

Der Inbegriff des Gegenentwurfs hierzu findet sich in ein und derselben WM-Vorrundengruppe L: Stars sucht man beim Nationalteam Panamas vergebens, die Spieler sind über den gesamten Erdball verteilt aktiv, fast alle abseits der großen Ligen – Mittelfeld-Akteur Michael Murillo von Besiktas Istanbul hat noch einen der prominentesten Arbeitgeber.

Fest steht: Jung und wild ist die Mannschaft nicht mehr, vielmehr je nach Perspektive erfahren oder etwas betagt. Viele Spieler sind älter als 30 Jahre, zuletzt im Test gegen Bosnien-Herzegowina (1:1) war Edgardo Farina mit 24 Jahren der jüngste eingesetzte Spieler. Ein eingespieltes Team schickt Panama aber in jedem Fall ins Rennen.

Kontinuität herrscht auch auf der Trainer-Position. Seit 2020 hat der frühere Bundesliga-Stürmer Thomas Christiansen (52) nun schon das sportliche Sagen – in Deutschland machte sich der Däne einen Namen, als er 2003 im Trikot des VfL Bochum mit 22 Treffern die Torjägerkanone holte. Nun hat er in den vergangenen Jahren Panama schon zu einigen Achtungserfolgen geführt. 2025 gelang in der Nations League der nord- und mittelamerikanischen Mannschaften im Halbfinale ein umjubeltes 1:0 gegen die USA, ehe eine knappe Final-Niederlage gegen Mexiko (1:2) folgte.

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Jetzt wollen Los Canaleros – die Kanalarbeiter, wie Panamas Nationalspieler in Anlehnung an die berühmte künstliche Wasserstraße genannt werden – bei der Weltmeisterschaft überraschen. Zu verlieren hat man nicht viel in der Gruppe mit England, Kroatien und Ghana, womöglich aber den ersten Punkt zu gewinnen. Bei der WM-Premiere 2018 ging es nach drei Niederlagen in der Vorrunde ohne Zählbares wieder auf die Heimreise, dieses Mal wäre ein Zähler also schon ein erster kleiner Teilerfolg. Für England gilt das mit Sicherheit nicht.

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