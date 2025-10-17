Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird das bisher größte Fußballturnier der Geschichte, jedoch könnten viele Spiele nach Mitternacht stattfinden. Wer überträgt wann?
17.10.2025 - 15:33 Uhr
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird ein historisches Turnier. Erstmals wird eine WM in drei Ländern ausgetragen - Mexiko, USA und Kanada. Die vier verschiedenen Zeitzonen machen die TV-Übertragung allerdings komplizierter als in Europa bei internationalen Spielen von Bayern München, VfB Stuttgart & Co.