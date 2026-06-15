Der deutsche Bundestrainer zieht sich während des WM-Auftaktspiels gegen Curacao mehrfach um - und erklärt es im Anschluss.

Eigentlich war das Stadion in Houston ja klimatisiert und die Temperatur erträglich im Gegensatz zur texanischen Hitze im Freien. Für den Geschmack von Julian Nagelsmann blieb das Ganze aber auch im Inneren eine eher schweißtreibende Angelegenheit, weshalb sich der deutsche Bundestrainer beim WM-Auftaktspiel gegen Curacao (7:1) in der Pause für einen Outfit-Wechsel entschied. Statt gestreiftem Polo trug er nach dem Seitenwechsel ein schlichtes dunkles T-Shirt.

Das Outfit in der zweiten Hälfte und kurz nach Abpfiff mit dunklem T-Shirt. Foto: IMAGO/Markus Ulmer „In der Halbzeit war es sehr warm und das Polo-Shirt ist schon eher warm“, so Nagelsmann nach der Partie in der ARD. „Das andere T-Shirt ist ein bisschen dünner.“ Zudem verwies der 38-Jährige auf die Namen mehrere Deutschland-Fans, die auf dem Rücken des Shirts in der zweiten Hälfte abgedruckt waren: „Ich finde, die Fans haben heute eine gute Stimmung gemacht. Da wollte ich sie auch mit dem eigenen Namen auf dem Trikot nochmal belohnen.“

Nächstes Spiel am Samstag gegen die Elfenbeinküste in Houston

Insgesamt kam der DFB-Coach rund um das Curacao-Spiel sogar auf drei Outfits: das der ersten Hälfte, das der zweiten Hälfte – und das vor und nach der Partie. Da nämlich trug Nagelsmann eine kurze Hose und begründete das im Anschluss bei Magenta-TV ganz pragmatisch: „Das habe ich nur an, weil es einfach ein bisschen bequemer ist - keine lange Hose deshalb.“

Das Outfit bei der Analyse bei Magenta-TV nach dem Spiel in kurzer Hose Foto: Federico Gambarini/dpa

Weiter geht es für die DFB-Elf am Samstag (22 Uhr) gegen die Elfenbeinküste im BMO-Field in Toronto, das übrigens weder klimamtisiert noch überdacht ist. Vorhergesagt sind angenehme 25 Grad, aber auch kräftige Windböen. Gut möglich, dass Julian Nagelsmann auch dann wieder sein Outfit anpasst.