Die ersten Minuten der Eröffnungszeremonie sind im ZDF nicht zu sehen. Das sorgt in den sozialen Medien für Unverständnis.

Sport: David Scheu (dsc)

80 Minuten vor dem ersten Spiel der Fußball-WM zwischen Mexiko und Südafrika fiel im Aztekenstadion der atmosphärische Startschuss – mit der Eröffnungsfeier und mehreren Musik-Acts heimischer Künstler. Im ZDF aber waren die ersten Minuten der Feier nicht zu sehen: Auf dem Sender lief zunächst noch eine Talk-Runde im Studio mit Experten wie Christian Streich und anschließend Werbung, ehe man ins Stadion schaltete und in die Übertragung der Feier einstieg.

 
Auch Superstar Shakira trat bei der Eröffnungsfeier auf. Foto: IMAGO/EPA

In den sozialen Medien sorgten die verpassten Minuten bei einigen Fans für Unmut. „Das ZDF ist nicht in der Lage, die Eröffnungsfeier ganz zu übertragen“, monierte ein User im sozialen Netzwerk X. Mehrere andere sahen das ähnlich.

Der ebenfalls übertragende kostenpflichtige Sender Magenta TV war dagegen von Beginn an live auf Sendung mit Kommentator Wolff-Christoph Fuß und Experte Robert Andrich.