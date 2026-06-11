Die ersten Minuten der Eröffnungszeremonie sind im ZDF nicht zu sehen. Das sorgt in den sozialen Medien für Unverständnis.

David Scheu 11.06.2026 - 21:06 Uhr

80 Minuten vor dem ersten Spiel der Fußball-WM zwischen Mexiko und Südafrika fiel im Aztekenstadion der atmosphärische Startschuss – mit der Eröffnungsfeier und mehreren Musik-Acts heimischer Künstler. Im ZDF aber waren die ersten Minuten der Feier nicht zu sehen: Auf dem Sender lief zunächst noch eine Talk-Runde im Studio mit Experten wie Christian Streich und anschließend Werbung, ehe man ins Stadion schaltete und in die Übertragung der Feier einstieg.