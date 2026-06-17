Österreich geht als großer Favorit ins Spiel gegen Jordanien. Auf dem Platz sieht man davon wenig. Am Ende darf sich das Team des deutschen Coaches Ralf Rangnick trotzdem freuen.
17.06.2026 - 08:09 Uhr
Santa Clara - Österreich ist mit einem Zittersieg gegen Jordanien in seine langersehnte erste Weltmeisterschaft seit 28 Jahren gestartet und hat erstmals seit 1990 wieder ein WM-Spiel gewonnen. Die Mannschaft des deutschen Teamchefs Ralf Rangnick besiegte den Außenseiter bei dessen WM-Premiere mit 3:1 (1:0). Vor 36 Jahren hatte es ein 2:1 in der Vorrunde gegen die USA gegeben.