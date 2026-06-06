Der WM-Traum für Lennart Karl ist geplatzt. Assan Ouédraogo ersetzt etwas überraschend den verletzten Shootingstar.
06.06.2026 - 09:33 Uhr
Bei der Verabschiedung im Mannschaftskreis flossen ein paar Tränen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und alle Nationalspieler waren in ihrem Hotel Waldorf Astoria in Chicago zusammengekommen, um Lennart Karl vor dem Abflug Trost zu spenden. „Er war extrem traurig“, berichtete DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Danach machte sich der am Boden zerstörte Karl auf die schmerzhafte Heimreise.