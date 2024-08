Der in Leonberg lebende Golftrainer Heiko Burkhard tritt als Bundestrainer der Gehörlosen mit seinem Team bei der WM in Australien an und hofft auf erneute Medaillengewinne seiner Schützlinge.

Im Grunde zufallsbedingt sei er zu dem Engagement als Golf-Bundestrainer der Gehörlosen gekommen, erzählt Heiko Burkhard. Eigentlich war dem langjährigen Trainer im Stuttgarter Golf-Club Solitude in Mönsheim die Thematik rund um den Gehörlosensport nicht vertraut gewesen.

„Aber mein Vorgänger James Taylor hat aufgehört und mich darauf angesprochen, ob ich nicht Interesse daran hätte, das Amt zu übernehmen“, erzählt Burkhard. Erst dann habe er sich ins Thema eingearbeitet, daran Gefallen gefunden und anschließend das Glück gehabt, die Stelle bekommen zu haben. „Es ist eine schöne Abwechslung zum normalen Alltag im Club und macht mir wirklich sehr viel Spaß“, betont der seit nunmehr vier Jahren als Bundestrainer tätige Leonberger.

Drei Goldmedaillen zu verteidigen

Und dabei kommt der 44-Jährige ganz schön rum. Nachdem die Weltmeisterschaft 2022 auf Hawaii ausgetragen wurde, findet der diesjährige Wettkampf an der Gold Coast in Australien vom 23. bis 30. August statt. Vor zwei Jahren brachten die Gehörlosen-Golfer insgesamt fünf WM-Medaillen aus Kauai mit. Drei Goldmedaillen wurden gewonnen: Vanessa Girke (GC Lohersand) und Nico Guldan (GC Hohenlohe) schnappten sich den Einzeltitel. Zudem siegten die deutschen Damen in der Mannschaftswertung.

Entsprechend fällt auch für die diesjährige Weltmeisterschaft die Zielsetzung aus: „Wir wollen auf alle Fälle wieder Medaillen gewinnen“, betont Heiko Burkhard. „Der Plan wäre schon, dass wir bei den Herren und auch mit dem Damen-Team den Titel verteidigen. Im Einzelwettbewerb der Damen wird es vermutlich eng zugehen. Im Idealfall könnte es auch hier mit der Titelverteidigung klappen. Wir wollen auf jeden Fall eine Medaille holen. Ob es dann Gold wird, entscheidet manchmal auch das berühmte Quäntchen Glück. Theoretisch wollen wir alle drei Goldmedaillen mit nach Hause bringen.“

Das deutsche Team besteht aus insgesamt fünf Athleten und drei Betreuern. Neben Vanessa Girke, Stephanie Meyer und Lisa Schmitz, die sowohl im Einzel- als auch im Damen-Wettbewerb antreten, starten Nico Guldan und Paul Neumann in der Herrenkonkurrenz.

Gut vorbereitet trotz langer Anreise

Die Anreise erfolgte bereits am Montag vom Frankfurter Flughafen aus. Von der Mainmetropole ging es zunächst nach Abu Dhabi. In der Hauptstadt des Emirats wartete der nächste Flieger. Vierzehn Stunden dauerte der Flug nach Sydney, von dort aus ging es in Richtung Gold Coast. Zwei Tage Akklimatisierung und zwei Tage Vorbereitung sind anberaumt, ehe es am Royal Pines Resort Golf Course ernst wird.

In der Vorbereitung hat Bundestrainer Burkhard viele Informationen über den Golfplatz an der Gold Coast gesammelt. „Es ist hier sehr charakteristisch, dass viel Wasser vorkommt. Daher müssen die Abschläge absolut sitzen“, urteilt Burkhard, der die jeweiligen Heim-Trainer seiner Spielerinnen und Spieler informiert hat, hierauf vorab ein spezielles Augenmerk zu legen. Vier Zählspielrunden entscheiden dann über den Gesamtsieg bei der Weltmeisterschaft.

„Wir werden vor Ort uns noch einen genaueren Eindruck vom Kurs machen. Dann sind wir gut vorbereitet“, betont Burkhard. Eine gute Vorbereitung war auch schon bei der WM vor zwei Jahren einer der Schlüssel zum Erfolg.

Doping- und Hörtests

Bundestrainer Burkhard und seine Schützlinge sind längst ein gut eingespieltes Team. Die Golferinnen und Golfer sind nicht vollständig gehörlos, sondern weisen unterschiedliche Grade der Beeinträchtigung auf. Für Gehörlosen-Turniere teilnahmeberechtigt ist man, wenn ein Hörverlust von 55 Dezibel auf dem Ohr nachzuweisen ist, mit dem sie besser hören kann. Dieser Hörstatus muss von einem HNO-Arzt offiziell bestätigt werden. Um Missbrauch vorbeugen zu können, kommt es vor den Wettkämpfen zu stichprobenartigen Überprüfungen. Neben den üblichen Dopingkontrollen der NADA gilt es dann auch Hörtests zu bestehen.

„Alle Athleten, die in der Nationalmannschaft sind, haben Gehörhilfen“, schildert Burkhard. „Im Training können wir also relativ normal kommunizieren. Einige, die eine größere Beeinträchtigung haben, behelfen sich über das Lippenlesen.“ Grundkenntnisse in der Gebärdensprache habe er zwar sich angeeignet und Golf-spezifisch könne er sich gut verständigen.

Im Wettkampf ohne Hörhilfe

Doch während des Wettkampfs ist die Kommunikation mit dem Trainer verboten. Auch Hörgeräte zu tragen ist den Athletinnen und Athleten im Gehörlosensport dann nicht erlaubt, um eine möglichst faire Ausgangssituation gewährleisten zu können. Denn so unterschiedlich die individuellen Grade des Hörverlusts sind, kann auch die Kompensation durch eine Hörhilfe unterschiedlich groß ausfallen.

Neben den Wettbewerben im Gehörlosensport nehmen viele hörbeinträchtige Sportlerinnen und Sportler auch am regulären Spielbetrieb der Hörenden teil. „Alle meine Spielerinnen und Spieler sind in normalen Golfclubs und spielen auch in der Deutschen Golfliga in Mannschaften“, betont Bundestrainer Burkhard. „Die Wettbewerbe sind ein willkommener Zusatz.“

Kein Urlaub im Anschluss

Das Programm bei den 14. World Deaf Golf Championships ist eng getaktet. Da würde es sich eigentlich anbieten, einen kleinen Urlaub in Australien dranzuhängen. Doch der Familienvater Heiko Burkhard winkt schmunzelnd ab: „Einige Sportlerinnen und Sportler machen tatsächlich anschließend Urlaub. Doch ich werde schnell wieder zurückfliegen. Wir haben einen Fünfjährigen und elf Monate alte Zwillinge, da will ich nicht so lange weg sein. Außerdem haben wir Clubmeisterschaften im Stuttgarter Golfclub.“