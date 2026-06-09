Nach Jahren der Enttäuschung kehrt die Fußball-Begeisterung zurück. Doch für die Wirtschaft könnte das zur Produktivitätsbremse werden, warnen Stuttgarter Forscher.
09.06.2026 - 17:04 Uhr
Wenn Sie diesen Text bei der Arbeit lesen, liegen Sie voll im Trend. 26 Minuten pro Tag wollen sich die Deutschen in den kommenden fünf Wochen nämlich während ihrer Arbeitszeit mit Fußball beschäftigen. Das haben der Stuttgarter Marketing-Professor Markus Voeth und sein Team herausgefunden, die rund 1000 Menschen zu ihren Erwartungen bezüglich der Fußball-WM befragt haben.