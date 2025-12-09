WM-Halbfinale erreicht: Pflicht beeindruckend erfüllt – jetzt muss DHB-Team Rückenwind nutzen

Doch die DHB-Auswahl hielt dem Druck in diesem historischen Spiel in der „Kultstätte des deutschen Handball“ gegen Brasilien (30:23) beeindruckend stand und hat die Pflicht (die es wegen des Turnierbaums nun mal war) erfüllt. Erstmals seit der EM 2008 steht sie bei einem großen Turnier wieder in einem Halbfinale. Das ausgegebene Ziel ist erreicht, das Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann“ konnte bei dieser Heim-WM umgesetzt werden. Auch wenn die Finalrunde in Rotterdam über die Bühne geht, der Rückenwind aus den Spielen in Stuttgart und Dortmund kann viel bewirken und sollte genutzt werden. Zumindest im Halbfinale ist das gefestigte DHB-Team gegen Dänemark oder Frankreich nicht chancenlos. Bei einem Sieg wäre die erste Medaille seit der WM 2007 sicher. Und dann? Dann ist alles möglich.