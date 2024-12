Paralympics-Siegerin aus Stuttgart So erfüllte sich Maike Hausberger ihren goldenen Traum

Die halbseitig gelähmte Maike Hausberger gewann bei den Paralympics in Paris Gold. Das Ziel der Radsportlerin, die in Stuttgart lebt und trainiert, sind nun die Spiele 2028 in Los Angeles. Fraglich ist allerdings, wie lange sie sich ihre Karriere noch leisten kann.