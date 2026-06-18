Public Viewing: Wo man das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste sehen kann

Am Samstag spielt Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Wir haben einige Locations im Kreis Böblingen zusammengestellt, in denen das Spiel übertragen wird.

Melissa Schaich 18.06.2026 - 10:50 Uhr

Am Samstag steht das nächste WM-Spiel mit deutscher Beteiligung an: Für 22 Uhr ist der Anpfiff zum Spiel gegen die Elfenbeinküste geplant. In Böblingen und Sindelfingen gibt es einige Locations, in denen Fußball-Fans vor Leinwänden gemeinsam fiebern und nebenbei noch bei sommerlichen Temperaturen leckeres Essen genießen können.