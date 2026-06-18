Am Samstag spielt Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Wir haben einige Locations im Kreis Böblingen zusammengestellt, in denen das Spiel übertragen wird.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Am Samstag steht das nächste WM-Spiel mit deutscher Beteiligung an: Für 22 Uhr ist der Anpfiff zum Spiel gegen die Elfenbeinküste geplant. In Böblingen und Sindelfingen gibt es einige Locations, in denen Fußball-Fans vor Leinwänden gemeinsam fiebern und nebenbei noch bei sommerlichen Temperaturen leckeres Essen genießen können.

 
  • Die Gaststätte Bootshaus in Böblingen präsentiert alle Deutschland-Spiele live in der TÜV-Halle auf einer großen Leinwand. Dazu gibt es Verpflegung mit Bier und Essen vom Grill. Reservierungen werden bis anderthalb Stunden vor Spielbeginn angenommen.
  • Im Seegärtle in der Tübinger Straße in Böblingen haben Fußball-Fans ebenfalls einen Anlaufpunkt: Auf Bildschirmen im Restaurant und im Biergarten werden Spiele übertragen.
  • Das Restaurant Ginza Dining – ein Sushi-Restaurant, das auch mit vietnamesischer Küche aufwartet – ermöglicht Fußball-Fans ebenfalls, die Deutschland-Spiele und die Finalspiele im Bereich vor dem Restaurant, direkt am Flugfeld, anzuschauen.
Im Hopfengarten in Sindelfingen gibt es Biergarten-Atmosphäre und WM-Fieber. Foto: Stefanie Schlecht
  • Auch im neuen Biergarten Hopfengarten in Sindelfingen werden die Fußballspiele auf einer Großleinwand übertragen. Der Eintritt ist frei. Für die Fußball-Weltmeisterschaft werden im Hopfengarten alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft mit Spielstart vor 0 Uhr gezeigt sowie alle relevanten K.O.-Spiele bis zum WM-Finale am Sonntag, 19. Juli. Zu jedem Spiel gibt es Stadion-Rote, frisch vom Grill.