Am Samstag spielt Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Wir haben einige Locations im Kreis Böblingen zusammengestellt, in denen das Spiel übertragen wird.
18.06.2026 - 10:50 Uhr
Am Samstag steht das nächste WM-Spiel mit deutscher Beteiligung an: Für 22 Uhr ist der Anpfiff zum Spiel gegen die Elfenbeinküste geplant. In Böblingen und Sindelfingen gibt es einige Locations, in denen Fußball-Fans vor Leinwänden gemeinsam fiebern und nebenbei noch bei sommerlichen Temperaturen leckeres Essen genießen können.