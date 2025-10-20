Bundestrainer Julian Nagelsmann will Weltmeister werden - und sagt das auch. Ex-Coach Klopp hält nichts von solchen Zielsetzungen. Er hat andere Vorschläge.
20.10.2025 - 10:35 Uhr
Jürgen Klopp rät der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, für die WM 2026 keine allzu großen Ziele zu formulieren. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe zwar „eine ganz, ganz tolle Mannschaft, vor allem, wenn die Verletzten alle da sind“, sagte Klopp dem „Kicker“. „Dennoch sollten wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir, wenn wir am Turnier teilnehmen, das Ding auch gewinnen müssen.“ Nagelsmann hatte mehrfach verkündet, dass er bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko den Titelgewinn anstrebe.