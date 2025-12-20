Ricardo Pietreczko und der legendäre Alexandra Palace - das passt auch diesmal wieder. Als erster deutscher Darts-Profi zieht er bei dieser WM in die dritte Runde ein. Sein Gegner steht schon fest.
London - Ricardo Pietreczko ist in einem nervenaufreibenden Match als erster deutscher Darts-Profi in die dritte Runde bei dieser Weltmeisterschaft eingezogen. Der 31-Jährige gewann im gewohnt stimmungsvollen Londoner Alexandra Palace gegen den Engländer Dave Chisnall knapp mit 3:2. Nach einem souveränen Start geriet der gebürtige Berliner immer stärker unter Druck. Am Ende schaffte er es aber, das Momentum wieder auf seine Seite zu ziehen.