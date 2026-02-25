Die Sicherheitslage im WM-Land Mexiko besorgt Fußballverbände. Ob es während des Wettbewerbs ruhig bleibt, entscheiden die kriminellen Kartelle.
25.02.2026 - 17:28 Uhr
Der portugiesische Fußballverband FPF sandte am Dienstag (Ortszeit) eine besorgte Depesche nach Mexiko-Stadt. Darin äußerten die Funktionäre ihre Bedenken angesichts der Sicherheitslage in Mexiko und stellten die Teilnahme Portugals am geplanten Freundschaftsspiel Ende März in Mexiko-Stadt in Frage. „Die jüngsten Entwicklungen erforderten eine fortlaufende Bewertung der Reisebedingungen für die FPF-Delegation“, hieß es in dem Schreiben.