Das sieht man so normalerweise nicht: Ein Skiverlust sorgt für eine Unterbrechung bei der Skiflug-WM. Das Missgeschick hat für den besten Flieger der Welt Folgen.
Oberstdorf - Weil Skisprung-Dominator Domen Prevc seine Ski auf der Schanze verloren hat, konnte der Slowene bei der Skiflug-WM im ersten Durchgang nicht fliegen. Während der norwegische Vize-Weltmeister Marius Lindvik im Team-Wettkampf auf sein Startzeichen wartete, flogen die Ski von Prevc an ihm vorbei. Die Ski rutschten zunächst die Heini-Klopfer-Skiflugschanze hinunter, mindestens einer flog auch bis in den Auslauf in Oberstdorf.