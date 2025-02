Mikaela Shiffrin ändert ihre Pläne für die Ski-WM. Sie verzichtet auf den Start in einer ihrer Paradedisziplinen. Dafür tritt sie zur Premiere eines neuen Formats an - jedoch nicht mit Lindsey Vonn.

dpa 10.02.2025 - 10:24 Uhr

Saalbach-Hinterglemm - US-Star Mikaela Shiffrin wird bei der alpinen Ski-WM nun doch in der Team-Kombination antreten - aber nicht etwa mit Lindsey Vonn, sondern mit der neuen Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson. Das kündigte die 29-Jährige vor dem Event am Dienstag (10.00 und 13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) über die sozialen Medien an. Auf einen Start im Riesenslalom am Donnerstag werde sie entgegen ihrer ursprünglichen Planung indes verzichten.