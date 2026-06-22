WM-Party im Remstal: Bestnoten für den Wein und Deniz Undav

Hoch droben in den Hügeln brannte ein riesiges weithin sichtbares Freudenfeuer. Die Naturfreunde Strümpfelbach feierten die Sonnwende auf rund 470 Meter Höhe am Rand des Schurwalds. Die rund 500 Besucherinnen und Besucher, die sich am Samstag im Weingut Kuhnle im Tal zum Public Viewing versammelt hatten, hofften derweil auf ein Feuerwerk, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Spiel im kanadischen Toronto gegen das Team von der Elfenbeinküste Platz abbrennen sollte – und ein gemeinsames Fußballfest.

„Deutschland gewinnt 2:1 und unser Joker Undav trifft zwei Minuten nach seiner Einwechslung.“ Marc Wahler, VfB-Fan, vor dem Anpfiff Normalerweise wäre Werner Kuhnle oben bei der Sonnwendfeier am Naturfreundehaus gewesen, um die längste Nacht des Jahres zu begehen. Stattdessen saß der Gastgeber mit Freunden und Bekannten in der Scheuer und schaute Fußball. „Ich denke, dass die Deutschen 3:1 gewinnen, aber ich hab nicht wirklich viel Ahnung“, sagte er mit einem breiten Grinsen. Michael Ortner aus Passau war optimistischer. „Es geht 4:0 für uns aus“, so der Gast, der es sonst mit dem FC Bayern München hält. „Deutschland gewinnt 2:1 und unser Joker Undav trifft zwei Minuten nach seiner Einwechslung“, war Marc Wahler, seines Zeichens ein Freund des VfB Stuttgarts, vor dem Anpfiff überzeugt. Er freute sich hinterher diebisch, dass er richtig lag. „Auch wenn es keine zwei sondern acht Minuten gedauert hat, bis Undav sein erstes Tor gemacht hat.“

Übertragung auf vier Leinwänden

Insgesamt vier Leinwände und Bildschirme waren auf dem Gelände inmitten der idyllischen Fachwerkkulisse des Weinguts aufgebaut. Die größte Menschenmenge hatte sich vor der Großleinwand im Hof versammelt, um sich bei einem Tor der Deutschen dem kollektiven Freudentaumel hinzugeben. Doch wer wollte, konnte auch in einer der vielen lauschigen Ecken des weitläufigen Weinguts in kleinerer Runde gucken.

Zunächst sah es in Toronto weniger nach einem Feuerwerk als nach viel Rauch um nichts aus. Die Gäste, von denen viele in deutschen Trikots gekleidet die Partie verfolgten, fürchteten statt Jubel und Freudentaumel gar ein Trauerspiel, nachdem Deutschland lange Zeit mit 0:1 hinten lag. Die Runde um Werner Kuhnle im hinteren Teil des Hofes ertrug den Rückstand bei bester Laune. Das lag auch daran, dass der Hausherr die eine oder andere Flasche aus seinem Weinkeller holte, auch ein Grüner Veltliner war darunter. „Der ist Weltklasse, das macht Kuhnle besser als die Weinbauern in der Wachau“, sagte der Niederbayer Michael Ortner. Er kommt regelmäßig ins Weingut nach Strümpfelbach, weil er die Produkte und den Hausherren schätzt. „Für mich ist der Werner der Prototyp des Wengerters,“ sagt er.

Das Spiel war nicht immer unterhaltsam

Das Fußballspiel war über weite Strecken allerdings weniger unterhaltsam, weil die DFB-Elf nicht die erwartete Leistung brachte. Eine Gruppe Strümpfelbacher – zwei Ehepaare und ihr Kumpel, dessen Frau lieber daheim auf dem Sofa geblieben war – am Stehtisch vor der Scheune sparte nicht mit Kritik. Weder Spieler noch Schiedsrichter wurden geschont. „Wir sind immer hier, wenn es Public Viewing gibt, das ist wie unser Wohnzimmer, und hier hinten kann man auch mal ein bisschen laut werden“, sagte eine der Frauen.

Laut wurde es auch vor der Großleinwand. Doch zweimal endete der Torjubel abrupt, weil den Treffern von Aleksandar Pavlovic und Kai Havertz wegen eines jeweils vorhergegangenem Foulspiels die Anerkennung versagt blieb. Doch dann kam Deniz Undav. Der 29-Jährige vom VfB traf zweimal, verhalf den Fußballern rund um Julian Nagelsmann zum Last-Minute-Sieg und vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten 32 Mannschaften.

Am Ende doch noch der Jubel

Die Fans in Strümpfelbach konnten doch noch laut und ungebremst jubeln, bevor sie nach Mitternacht glücklich von dannen zogen. Und Ortner gestand neidlos ein, dass diesmal kein Bayer sondern ein Stuttgarter den entscheidenden Unterschied gemacht hatte. Bei der Europameisterschaft 2024 hätten sie zum ersten Mal erfolgreich Public Viewing gemacht und auch das deutsche Pokalfinale im vergangenen und diesem Jahr gezeigt, erzählte Daniel Kuhnle, der Sohn des Hauses. „Zu den beiden Pokalfinals sind viele Fans vom VfB Stuttgart gekommen. Bei der EM und jetzt zur WM ist es auch das Eventpublikum aus der Region, und darunter sind viele, die zum ersten Mal überhaupt bei uns sind“, so der Junior.

Beim dritten und letzten Gruppenspiel der Deutschen am Donnerstag, wiederum um 22 Uhr, gegen Ecuador gibt es ebenfalls ein von Familie Kuhnle organisiertes Public Viewing – aber nicht im Weingut, sondern im Autohaus Dannemann. „Aus Rücksicht auf unsere Nachbarn ziehen wir um“, sagte Daniel Kuhnle.