Deutschland überzeugt in Luxemburg nicht, steht aber kurz vor der Qualifikation für die WM 2026. Die internationalen Pressestimmen.
15.11.2025 - 15:52 Uhr
Deutschland steht kurz vor der Qualifikation für die WM 2026 - überzeugen konnte das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann durch das 2:0 in Luxemburg die internationale Presse aber nicht. In Spanien ist von einer "verhinderten Katastrophe" die Rede, in Luxemburg feiern die Zeitungen die großartige Leistung ihrer Mannschaft. - Die internationalen Pressestimmen: