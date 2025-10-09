Der Wettlauf um die Tordifferenz läuft: Wie ein hoher Sieg gegen Luxemburg Deutschlands Chancen auf das direkte WM-Ticket verbessern kann.
09.10.2025 - 06:34 Uhr
Sinsheim - Einen souveränen Sieg hat Julian Nagelsmann gegen Luxemburg fest eingeplant. Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation zählt für den Bundestrainer im ungleichen Duell der Fußball-Nationalmannschaft mit dem großen Außenseiter und Tabellenletzten der Gruppe A am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim aber tatsächlich jedes einzelne erzielte Tor.