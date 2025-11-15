In seinem ersten Länderspiel seit Anfang Juni liefert Leroy Sané einen Assist. Der ehemalige Bayern-Profi spricht auch über das Verhältnis mit Bundestrainer Nagelsmann.
15.11.2025 - 07:34 Uhr
Luxemburg - Das große Ganze wollte Leroy Sané um kurz vor Mitternacht nicht noch einmal erklären. Nachdem er sich vor den TV-Kameras bereits geäußert hatte, huschte der Rückkehrer an der Seite von Florian Wirtz durch die Interview-Zone in die verregnete Nacht von Luxemburg. Sein DFB-Comeback beim holprigen 2:0-Sieg beim Außenseiter bot nach über fünf Monaten Pause Licht und Schatten.