Deutschlands Basketballer haben in der WM-Qualifikation dank eines Kraftakts den nächsten Rückschlag vermieden. Lange sieht es nicht gut aus, dann dreht das Team auf.
01.03.2026 - 20:16 Uhr
Bonn - Dank einer starken Aufholjagd haben die deutschen Basketballer das zweite Duell mit Kroatien in der WM-Qualifikation gewonnen. Der Welt- und Europameister setzte sich in Bonn nach Verlängerung mit 91:89 (77:77, 41:50) durch und nahm damit Revanche für das 88:93 in Zagreb am Freitag. Deutschland hat nun eine Bilanz von 3:1-Siegen und den Einzug in die nächste Gruppenphase damit so gut wie sicher.