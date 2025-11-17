Julian Nagelsmann stehen gegen die Slowakei zwei wichtige Stammkräfte wieder zur Verfügung. Mit Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck soll die WM-Teilnahme perfekt gemacht werden.
17.11.2025 - 19:28 Uhr
Leipzig - Bundestrainer Julian Nagelsmann kann wie erhofft im entscheidenden Spiel um das direkte WM-Ticket wieder auf Kapitän Joshua Kimmich und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck bauen. Das zuletzt angeschlagene Duo steht am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen die Slowakei in der Startformation der Fußball-Nationalmannschaft.