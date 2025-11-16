 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport

  4. Für die DFB-Elf gilt: Verlieren verboten!

WM-Qualifikation Für die DFB-Elf gilt: Verlieren verboten!

WM-Qualifikation: Für die DFB-Elf gilt: Verlieren verboten!
1
Unter Zugzwang: Bundestrainer Julian Nagelsmann und die DFB-Elf. Foto: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die Verantwortlichen des DFB haben das Horrorszenario namens WM-Play-offs vor Augen. Die Nationalelf taumelt nach den jüngsten Eindrücken ins Gruppenfinale der Qualifikation.

Sport: Marco Seliger (sem)

Die Ansagen der Verantwortlichen lassen keinen Spielraum zu. Sie sind klar und eindeutig – oder in diesem Falle besser: direkt. Exakt so also, wie sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) für die WM im nächsten Sommer qualifizieren soll. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf erwartet vor dem Gruppenfinale der Qualifikation an diesem Montag in Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF), „dass wir bei der WM-Auslosung Klarheit über alles haben und nicht in irgendwelche Qualifikationsrunden müssen“. Sportdirektor Rudi Völler denkt mit Grauen an die Play-offs gegen die Ukraine 2001 zurück (damals 1:1 und 4:1 im Rückspiel für die DFB-Elf). „Das war die größte Drucksituation“, sagt der damalige Teamchef, „die ich in meiner Karriere erlebt habe.“

 

Um solche Szenarien zu vermeiden, genügt dem deutschen Team nun gegen den Gruppenzweiten Slowakei ein Unentschieden. Dann fährt Deutschland als Gruppenerster zur WM. Und das, genau: direkt.

Allein: Wer den jüngsten Auftritt der Nagelsmann-Elf am Freitagabend in Luxemburg (2:0) und jenen im Hinspiel gegen die Slowaken in Bratislava vor zwei Monaten (0:2) in Erinnerung hat, der weiß angesichts der verheerenden Eindrücke: Eine Niederlage an diesem Montag mit den daraus folgenden Konsequenzen (Qualifikationsrunden und Drucksituationen) ist alles andere als ausgeschlossen.

Die Frage der Ansprache an die DFB-Elf

Ernüchternd war das deutsche Spiel nun im Stade de Luxembourg, wo hinterher insbesondere eine Einlassung Nagelsmanns auf dem Pressepodium aufhorchen ließ. Bei der Frage, wie er in der Pause in der Kabine zu seiner Mannschaft sprach nach der blamablen ersten Hälfte, sagte Nagelsmann dies: „Dieselbe Frage habe ich mir Ende der ersten Halbzeit auch gestellt, wie ich da aufdribbel. Am Ende habe ich schon das Gefühl, dass die Mannschaft das gerade nicht verträgt, wenn man super draufhaut.“

Das war zutiefst ehrlich, gab aber auch Einblick in einen bedenklichen Gesamtzustand der Nationalelf kurz vor dem Länderspielfinale anno 2025 – und der geht nach den jüngsten Eindrücken so: Den Luxemburgern, bei denen unter anderem ein Regionalligaspieler des FC Augsburg II namens Aiman Dardari aufdribbelte, genügte es, aggressiv und hoch zu pressen, um die deutsche Elf von einer Verlegenheit in die nächste zu stürzen.

Die DFB-Elf lässt sich von Luxemburg dominieren

Nagelsmann betonte hinterher, dass es viel mehr lange, tiefe Bälle seines Teams hinter die Luxemburger Abwehrkette gebraucht hätte. Stattdessen verlor die DFB-Elf sich und den Ball im Kleinklein. Im Klartext: Die deutsche Nationalmannschaft ließ sich von Gegner Luxemburg eine Halbzeit lang dessen Spiel aufzwingen. Sie war am Ende in ihrer kollektiven Not und Verunsicherung sogar unfähig, das einfachste Mittel anzuwenden, das jede gemeine Kreisligatruppe beherrscht, um das Pressing der anderen Kreisligatruppe zu umgehen: Langer Ball nach vorne – und alle hinterher.

Unsere Empfehlung für Sie

Nationalspieler des VfB Stuttgart: Angelo Stiller punktet daheim auf dem Sofa

Nationalspieler des VfB Stuttgart Angelo Stiller punktet daheim auf dem Sofa

Angelo Stiller ist überraschend nicht nominiert für die DFB-Elf – und ist nach dem Spiel in Luxemburg doch ein Gewinner. Wir erklären, warum das so ist.

In der Pause dann korrigierte Nagelsmann den Kurs. Er haute dabei nicht super drauf, wie er es ausdrückte. Der Trainer wurde nicht laut, sondern blieb beim taktischen und inhaltlichen Ansatz. Nagelsmann wählte die sanfte Ansprache – die andere Variante, über die er ja offenbar zumindest nachdachte, hätte ungefähr in diese Richtung gehen können: „Reißt euch endlich zusammen, was glaubt ihr eigentlich, was hier auf dem Spiel steht – wir wollen zur WM, und ihr lasst euch von irgendwelchen Regionalligakickern vorführen. Geht‘s raus und spielt‘s endlich Fußball.“

Zumindest Letzteres wäre bekanntlich eher aus dem Munde von Franz Beckenbauer gekommen. Womöglich hätte der Kaiser beim Blick auf die erste Hälfte von Luxemburg auch wieder von der „Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft, Altherrenfußball“ gesprochen, wer weiß.

Unsere Empfehlung für Sie

DFB-Elf in der WM-Qualifikation: Amerika, wir kommen? Amerika, wir taumeln!

DFB-Elf in der WM-Qualifikation Amerika, wir kommen? Amerika, wir taumeln!

Die DFB-Elf gewinnt in Luxemburg – und verliert doch viel. Der erschreckend schwache Auftritt gibt gewaltigen Anlass zur Sorge, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.

Fakt ist: Die von Nagelsmann vorgetragene Mängelliste der DFB-Elf aus der Partie in Luxemburg ließe sich vorbehaltlos auf die handelsüblichen Auftritte fast aller Altherren- oder Traditionsmannschaften übertragen. „Wir waren oft nicht wirklich am Mann“, sagte der Bundestrainer. „Wir haben ein bisschen lange gebraucht, um an unsere Grenzen zu kommen“, sagte Nagelsmann auch noch. Und: „Wir wollten schon etwas mehr Ballbesitz haben in der ersten Halbzeit, den Gegner mehr in dessen Hälfte bringen.“ Gegen Luxemburg wohlgemerkt schaffte es die DFB-Elf also nicht, das Spiel zumindest ein bisschen in die gegnerische Hälfte zu verlagern.

Entlarvend waren Nagelsmanns Analysen damit im Allgemeinen – und führten in Summe auch zur speziellen Frage, warum es die Mannschaft neben dem luxemburgischen Pressing offenbar gerade auch nicht verträgt, wenn man dann als Coach „super draufhaut“ in der Halbzeitansprache. Die Antwort: Es fehlt der Mannschaft an Souveränität und Widerstandsfähigkeit.

Unsere Empfehlung für Sie

Ex-Angreifer des VfB Stuttgart: Nick Woltemade spricht über seinen „turbulenten Sommer“ in Stuttgart

Ex-Angreifer des VfB Stuttgart Nick Woltemade spricht über seinen „turbulenten Sommer“ in Stuttgart

Nick Woltemade erzielt beide Tore für die DFB-Elf beim 2:0 in Luxemburg – hinterher redet er über turbulente Zeiten beim VfB Stuttgart.

Denn wenn es auf dem Platz nicht nach Plan läuft und ein Gegner wie Luxemburg unerwartet vorne draufgeht, dann bricht das fragile deutsche Gebilde wie ein Kartenhaus zusammen – so ähnlich war das bereits beim Hinspiel gegen die Slowakei zu beobachten. Wenn der Bundestrainer dann in der Kabine plötzlich auch noch drauflospressen würde, indem er vom Inhaltlichen wegginge in seiner Ansprache und stattdessen brüllte und polterte: Man will nicht wissen, wie etwa die zweite Hälfte von Luxemburg verlaufen wäre.

An diesem Montag in Leipzig will die DFB-Elf das WM-Ticket lösen. Dafür sollte vieles besser werden. Möglichst direkt und ohne Umschweife.

Weitere Themen

Protest deutscher Fanszenen: Darum geht es bei der Mega-Fan-Demo in Leipzig

Protest deutscher Fanszenen Darum geht es bei der Mega-Fan-Demo in Leipzig

Die deutschen Fanszenen demonstrieren in Leipzig – gegen die geplanten Maßnahmen der Innenministerkonferenz (IMK) und für den Erhalt der Fankultur. Auch die VfB-Szene beteiligt sich.
Von Philipp Maisel
Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV überrollt Aufsteiger

Volleyball-Bundesliga Allianz MTV überrollt Aufsteiger

Die Stuttgarter Volleyballerinnen bezwingen im ersten schwäbischen Bundesliga-Derby die Blaubären Flacht mit 3:0.
Von Henning Maak
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News So liefen die Länderspiele für die VfB-Profis

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Kapitän des VfB Stuttgart: Atakan Karazor feiert Länderspiel-Debüt für die Türkei

Kapitän des VfB Stuttgart Atakan Karazor feiert Länderspiel-Debüt für die Türkei

Nach langem Warten endlich auf dem Platz: Der Stuttgarter Mittelfeldspieler Atakan Karazor feiert beim Erfolg gegen Bulgarien seinen Einstand für die Türkei.
News zu den Stuttgarter Kickers: Regionalliga-Quiz, Teil 2 – diesmal mit Pascal Reinhardt

News zu den Stuttgarter Kickers Regionalliga-Quiz, Teil 2 – diesmal mit Pascal Reinhardt

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.
Von Johannes Röckinger/Jürgen Frey
Stimmen zu Großaspach – Kickers: „Bei uns hat der letzte Punch gefehlt“

Stimmen zu Großaspach – Kickers „Bei uns hat der letzte Punch gefehlt“

Nach dem 1:3 von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers bei der SG Sonnenhof Großaspach haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Jürgen Frey
Kickers verlieren in Großaspach: Selbst in Überzahl – nichts Zwingendes und keine Torchance

Kickers verlieren in Großaspach Selbst in Überzahl – nichts Zwingendes und keine Torchance

Den Stuttgarter Kickers fehlt in Überzahl die Durchschlagskraft, weshalb es bei der SG Sonnenhof vor 4850 Zuschauern ein 1:3 setzt. Ex-Kickers-Spieler Loris Maier trifft zweimal.
Von Jürgen Frey
VfB Stuttgart II: Schwieriger Spagat in der dritten Liga

VfB Stuttgart II Schwieriger Spagat in der dritten Liga

Der VfB II hat in der dritten Liga bereits acht Spieler aus dem Profikader eingesetzt. Eine Abkehr der Ursprungs-Philosophie? Der VfB-Nachwuchschef begründet die spezielle Situation.
Von Gregor Preiß
Kickers in Großaspach: Ticker zum Nachlesen: Kickers verlieren in Großaspach

Kickers in Großaspach Ticker zum Nachlesen: Kickers verlieren in Großaspach

Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag auswärts gegen die SG Sonnenhof Großaspach verloren. Hier können Sie den Spielverlauf nachlesen.
Von jor
Movember beim VfB Stuttgart: Wie sich Athletiktrainer André Filipovic für Männergesundheit einsetzt

Movember beim VfB Stuttgart Wie sich Athletiktrainer André Filipovic für Männergesundheit einsetzt

Der November ist der Monat der Männergesundheit, dafür sorgt die weltweit aktive Movember-Bewegung. Auch beim VfB Stuttgart – weil sich André Filipovic aka Dr. Balkan stark engagiert.
Von Philipp Maisel
Weitere Artikel zu DFB-Elf Rudi Völler WM-Qualifikation Julian Nagelsmann Franz Beckenbauer
 
 