Joshua Kimmich glänzt, auch Serge Gnabry überzeugt. Bundestrainer Julian Nagelsmann freut sich über funktionierende Grundtugenden der Nationalmannschaft - und will sie auch im nächsten Spiel sehen.
11.10.2025 - 05:22 Uhr
Sinsheim - Erleichterung, aber keine Euphorie: Für Julian Nagelsmann war das 4:0 (2:0) der Fußball-Nationalmannschaft gegen Luxemburg ein Muster an "Gier" und "Galligkeit". Doch bereits vor der Busfahrt von Sinsheim durch die Nacht zurück ins Teamquartier nach Herzogenaurach, wo der DFB-Tross am Samstag um kurz nach 1:30 Uhr eintraf, richtete der Bundestrainer den analytischen Blick schon wieder nach vorn.