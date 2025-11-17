Der aufbrausende Trainer Eric Chelle muss nach dem Abpfiff zurückgehalten werden. Alles Klagen hilft aber nichts.
17.11.2025 - 11:44 Uhr
Nach dem Aus der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft in den WM-Play-offs hat Trainer Eric Chelle dem Gegner faulen Zauber vorgeworfen. „Während ihrer Elfmeter haben die Spieler der Demokratischen Republik Kongo immer wieder Voodoo praktiziert“, behauptete Chelle. Er war schon in den Sekunden nach dem Abpfiff des afrikanischen Play-off-Endspiels in Rabat/Marokko am späten Sonntagabend kaum zu bremsen gewesen - er wollte den Vertretern der DR Kongo an den Kragen.