Mit einer Machtdemonstration gegen Norwegen unterstreichen die deutschen Fußballerinnen ihre Ambitionen für die WM 2027. Die Qualifikation dürfte zur Formsache werden.
07.03.2026 - 19:56 Uhr
Stavanger - Mit einer weiteren Machtdemonstration im Klassiker gegen Norwegen haben die deutschen Fußballerinnen den Traumstart in die WM-Qualifikation perfekt gemacht. Wenige Tage nach dem 5:0 gegen Slowenien siegte das Team von Bundestrainer Christian Wück im 43. Duell mit den Norwegerinnen 4:0 (3:0) in Stavanger.