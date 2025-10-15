Sechs Siege, 18:0 Tore - besser geht es kaum. England ist als erstes europäisches Team für die Fußball-WM qualifiziert. Jetzt soll mit dem deutschen Coach auch der große Coup gelingen.
15.10.2025 - 11:49 Uhr
Riga - Kaum hatten Harry Kane und Co. das WM-Ticket in Rekordzeit gebucht, waren auch Thomas Tuchel und die englischen Fußballfans wieder versöhnt. "Ich habe ein bisschen Kritik einstecken müssen, und ich fand das ziemlich kreativ. Es ist britischer Humor, und ich kann damit umgehen. Es hat mich zum Lachen gebracht", sagte der deutsche Coach nach dem 5:0 in Lettland in Richtung des mitgereisten Anhangs.