Drei Tore, ein Held: Troy Parrott rettet Irlands WM-Hoffnung in letzter Sekunde – und verliert fast die Worte.
17.11.2025 - 08:52 Uhr
Inmitten des irischen Last-Minute-Wahnsinns riss sich Troy Parrott das Trikot vom Leib, bevor der Angreifer in einer grün-weißen Jubeltraube verschwand. Später fehlten ihm gar die Worte, um den Moment zu beschreiben, in dem er endgültig zu Irlands neuem Fußballhelden aufgestiegen war. „Es ist wie im Märchen“, schwärmte der Dreifachtorschütze nach einer einzigartigen Woche: „Von so etwas kann man nicht einmal träumen. Ich bin sprachlos vor Emotionen.“