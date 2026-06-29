Die meisten Trends ebben irgendwann ab. Der Rummel um Panini-Sticker zu Fußball-Weltmeisterschaften hat hingegen eher zugenommen. Gut zu beobachten ist das im neuen Freiberger Laden Joga Bonito am Marktplatz. Uwe Düding hat hier gebrauchte Trikots, aber eben auch Klebebildchen im Angebot. Und vor allem die Kids rennen ihm die Bude ein. „Ich glaube, das ist wieder ein richtiger Hype. Ich habe bestimmt schon vier- oder fünfmal nachbestellt“, sagt Düding. Vor allem nach Schulschluss gehe es rund. „Da ist hier immer ein Pulk an Kindern“, sagt er. Andernorts seien die Päckchen mitunter bereits seit Wochen vergriffen, hätten Kunden ihm berichtet.