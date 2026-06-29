Die meisten Trends ebben irgendwann ab. Der Rummel um Panini-Sticker zu Fußball-Weltmeisterschaften hat hingegen eher zugenommen. Gut zu beobachten ist das im neuen Freiberger Laden Joga Bonito am Marktplatz. Uwe Düding hat hier gebrauchte Trikots, aber eben auch Klebebildchen im Angebot. Und vor allem die Kids rennen ihm die Bude ein. „Ich glaube, das ist wieder ein richtiger Hype. Ich habe bestimmt schon vier- oder fünfmal nachbestellt“, sagt Düding. Vor allem nach Schulschluss gehe es rund. „Da ist hier immer ein Pulk an Kindern“, sagt er. Andernorts seien die Päckchen mitunter bereits seit Wochen vergriffen, hätten Kunden ihm berichtet.

Marc Eckert gehört auch zu den Stammgästen im Joga Bonito. Doch er hat seine Schäfchen fast schon im Trocknen. „Mir fehlen im aktuellen Album nur noch elf Sticker“, sagt der Freiberger, der gegenüber den Kindern allerdings auch einen gewaltigen Vorteil hat. Eckert steht mit seinen 51 Jahren mitten im Leben, kann also mit anderen finanziellen Ressourcen die Heftseiten füllen. Darüber hinaus ist er ein gewiefter Sammler, der aus einer jahrzehntelangen Erfahrung schöpfen kann.

Der effektivste Weg zu einem vollen Album

Aus den 1980er-Jahren sind diese Alben zur WM in Mexiko und zur EM in Frankreich. Foto: Werner Kuhnle

Eckert besitzt lückenlos alle Panini-Alben, die seit 1970 zu Fußballweltmeisterschaften herausgegeben wurden und selbstverständlich auch jene, die zur EM seit 1980 auf den Markt gebracht wurden. Entsprechend weiß er, wie man sein Büchlein am effektivsten voll bekommt. „Ich habe mir einen ganzen Karton gekauft. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort viele Doppelte drin sind, ist dann gering“, sagt Eckert.

150 Euro hat er dafür hingeblättert, im Gegenzug 100 Tüten à sieben Spielerbildchen oder Wappen erhalten. Allerdings blickte Eckert selbst nach dieser beachtlichen Erstinvestition zunächst noch auf gewaltige Lücken in seinem Album. Das lag daran, dass die Mammut-WM in Nordamerika mit 48 Mannschaften beim Umfang des Sammelhefts neue Maßstäbe erforderte. Sage und schreibe 980 Sticker muss man einkleben. Zudem zog Marc Eckert die eine oder andere Dublette aus seinen Päckchen, sodass er nachjustieren musste.

„Ich glaube, das ist wiederein richtiger Hype. Ich habe bestimmt schon vier- oder fünfmal nachbestellt.“ Uwe Düding, Geschäftsführer von Joga Bonito

„Die dann noch fehlenden Bilder habe ich mir ertauscht oder teilweise von anderen Sammlern im Joga Bonito gekauft“, sagt er. Mithilfe dieser Strategie wird er auch die verbliebenen elf blanken Stellen in seinem Album bald beklebt haben. Einen vergleichsweise geringen Aufwand musste man hingegen betreiben, um die Alben von früheren Großereignissen zu füllen. „An der Europameisterschaft 1980 haben zum Beispiel nur acht Mannschaften teilgenommen“, sagt Eckert. Das trübte seine Begeisterung Anfang der 1980er-Jahre für die Sticker aber keineswegs ein. Eckert kann sich noch gut an die Freude als junger Bub erinnern, wenn er bei den Bundesliga-Alben eines seiner Idole vom VfB Stuttgart als Bildchen in Händen hielt. Oder später als Jugendlicher, als er zur WM 1990 in Italien eine Tüte aufriss und ihm Rudi Völler oder Jürgen Klinsmann entgegenlächelten. Das Album dazu liegt wie andere aus der Sammlung von Marc Eckert aufgeschlagen in einer Vitrine im Joga Bonito. „Das waren Idole, zu denen man aufgeschaut hat“, sagt Eckert. Wahrscheinlich ist das Heft zu dieser Weltmeisterschaft, die für die DFB-Auswahl den Titel brachte, ein kleines Vermögen wert. Einige der Bildchen hat sich Eckert nämlich von den damaligen deutschen Stars signieren lassen. „Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Turnier war in Stuttgart gegen Uruguay. Die Mannschaft hatte im Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg ihr Quartier bezogen“, erzählt Eckert, der sich dorthin aufmachte und ein paar Unterschriften abstaubte.

Der Sticker-Händler seines Vertrauens war seinerzeit ein Tante-Emma-Laden am Geisinger Buckel, betrieben von Irene Lächele. Wenn Eckert ein paar D-Mark gespart hatte, kreuzte er dort auf und kaufte sich Sammelbilder. „Eine Tüte hat damals 40 Pfennig gekostet“, sagt er. Doppelte seien in der Schule getauscht worden. „Aber das hatte nicht die Ausmaße von heute. Wir waren nur ein kleiner Kreis“, betont der Freiberger.

Im Jahr 1981 hat alles angefangen

Das Album zur WM 1990 ist ein besonderes Schmankerl aus der Sammlung von Marc Eckert. Einige Sticker sind von den Spielern handsigniert. Foto: Werner Kuhnle

Ausgebrochen ist das Sammelfieber bei ihm im Jahr 1981. Marc Eckert legte sich das Panini-Heft zur Bundesliga zu. Ziel sei stets gewesen, nur noch maximal 50 Lücken im Heft zu haben. Denn exakt diese Anzahl an Bildern konnte man bei Panini bestellen. 1982 stieg Eckert dann bei Weltmeisterschaften ein. Die fehlenden Alben aus der Zeit davor organisierte er sich über das Internet beziehungsweise stammen aus seinem familiären Umfeld – sodass seine Sammlung längst lückenlos ist.

Die ganz große Euphorie ist bei ihm mit zunehmendem Alter jedoch verschwunden. „Heute mache ich das nur noch, damit ich die Alben komplett habe. Früher war mehr Emotion dabei.“ Und wenn Panini die Rechte verliere, ziehe er vielleicht einen Schlussstrich.

Dann kann er aber immer noch durch 15 WM-Alben blättern, die Erinnerungen in ihm wecken an Zico und Socrates, die 1982 mit den Brasilianern den Fußball zelebrierten, aber dennoch titellos blieben. Oder an andere Superstars, die man eigentlich immer recht früh aus einem Tütchen zog. „Gefühlt war das Problem immer, die No-Names zu bekommen“, sagt Eckert.