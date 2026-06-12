Bei der Übertragung des ersten WM-Tags im deutschen Fernsehen läuft nicht alles rund. Kritik gibt es insbesondere an der Werbung.
12.06.2026 - 14:55 Uhr
An der Fernsehübertragung der Fußball-WM in Deutschland regt sich ab Tag eins Kritik. Das ZDF startete mit einer nie dagewesenen Vorberichterstattung, schon viereinhalb Stunden vor Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) begann die Übertragung. Eigentlich Zeit genug, um alles mögliche zu besprechen. Pünktlich zur Eröffnungsfeier schaffte es der öffentlich-rechtliche Sender aber nicht. Erst als die Show schon einige Minuten lief, schaltete das ZDF ins Aztekenstadion. Davor lief Werbung.