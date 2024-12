In der kommenden Woche soll Saudi-Arabien auch offiziell Ausrichter der WM 2034 werden. Fans wollen das verhindern - und im Fall der Vergabe an das Land eine DFB-Abstimmung über einen Boykott.

dpa 02.12.2024 - 14:44 Uhr

Göttingen - Die Initiative Fairness United hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einem offenen Brief unter anderem dazu aufgefordert, gegen die Bewerbung Saudi-Arabiens als Gastgeber der Fußball-WM 2034 zu stimmen. "Es widerspricht allen ethischen Grundsätzen des Sports, einen solchen Staat als Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft auszuwählen", heißt es in dem Brief. "Diese Entscheidung der FIFA folgt allein der Logik von Profit und Korruption und verhöhnt das eigene hehre Bekenntnis zu Menschenrechten und Nachhaltigkeit."