WMF in Geislingen Politik-Influencer sieht das Aus von WMF
Der Politik-Influencer Dominik Kettner malt auf YouTube das Ende der WMF in Geislingen an die Wand. Der Betriebsratsvorsitzende und die IG Metall widersprechen vehement.
Deutschlands Zerfall, Alarmstufe Rot, Wir stehen kurz vor dem Ende“: Mit solchen und ähnlichen Schlagzeilen erreicht der Politik-Influencer Dominik Kettner auf seinem Youtube-Kanal „Kettner-Edelmetalle“ 472 000 Abonnenten. Weil die deutsche Wirtschaft abstürze, seien seine Edelmetalle der einzig sichere Hafen. Der Tagesspiegel und das Handelsblatt blicken kritisch auf Kettner. Sie werfen dem Goldhändler Panikmache und unseriöse Praktiken vor und kritisieren seine Nähe zu AfD-Politikern. Kettners Ziel sei, mit Angst Geld zu verdienen.