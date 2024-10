Lange sieht es gar nicht gut aus für die Titelträume von Leonie Fiebich und Nyara Sabally. Doch ein Comeback stößt die Tür zur Meisterschaft weit auf.

dpa 17.10.2024 - 05:02 Uhr

Minneapolis - Den Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally fehlt in den Finals der WNBA nur noch ein Sieg zur ersten Meisterschaft ihrer Karriere. Trotz langem Rückstand gewannen die New York Liberty in Minneapolis gegen die Minnesota Lynx 80:77 und liegen in der Best-of-Five-Serie mit 2:1-Siegen in Führung. Fiebich hatte mit 13 Punkten erneut eine starke Vorstellung vor den 19.521 Zuschauern. Sabally kam auf 4 Zähler. Die meisten Punkte erzielte Breanna Stewart mit 30.