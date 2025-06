In dieser Woche wird es richtig heiß. Welche Orte in Deutschland von Hitzewelle besonders betroffen sind, lesen Sie hier.

Lukas Böhl 30.06.2025 - 07:18 Uhr

Deutschland steuert laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf den bisherigen Höhepunkt einer massiven Hitzewelle zu. Am Mittwoch, den 2. Juli 2025, erwarten Meteorologen in mehreren Regionen Temperaturen bis an die 40-Grad-Marke – ein Extremwert, der selbst für den Hochsommer in Deutschland außergewöhnlich ist. Vor allem im Westen, Süden und Osten des Landes wird es brütend heiß.