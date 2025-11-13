Wo findet man schnelle Hilfe? Plötzlich ist Papa ein Pflegefall
Welche Hilfen es für pflegende Angehörige gibt und wie die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sichergestellt werden kann.
Welche Hilfen es für pflegende Angehörige gibt und wie die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sichergestellt werden kann.
Wilfried K. war gerade zu Besuch bei seiner Tochter und den Enkelkindern im Nachbarort, als er plötzlich beim Abendessen nur noch verwaschen und undeutlich sprechen konnte. Auch den linken Arm und das linke Bein konnte er kaum noch bewegen. Seine Tochter rief sofort den Notarzt, der brachte den 77-Jährigen mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus. Eine Woche blieb er dort, danach folgte eine dreiwöchige Reha – doch im Prinzip war schon vom ersten Tag an klar, dass er sich nicht mehr vollständig erholen würde. Er war von einer Minute auf die andere zum Pflegefall geworden.